Skrivnostno: Plestenjaka za Bežigrad ni bilo

Nedavno je POP TV napovedal novo serijo Reka ljubezni, in v teh dneh je bila v ljubljanskem kinu Bežigrad predpremiera njenega prvega dela. Ogledala si jo je tudi igralska in ustvarjalska zasedba, med njimi režiser Nejc Levstik ter programski direktor Pro Plusa Branko Čakarmiš.

Branko Čakarmiš, ki je obiskovalce tudi nagovoril, je prepričan, da bo nova serija velika uspešnica, ki bo gledalce pritegnila, saj so v zgodbo o ljubezni dodali veliko zapletov, zaradi katerih bomo vseskozi na trnih. Prav tako je povedal, da je zgodba postavljena v najlepšo slovensko pokrajino, Dolenjsko, in v najlepše svetovno mesto, Ljubljano.

Tudi glavna igralca, Tadej Pišek in Lara Komar, sta se sprehodila po rdeči preprogi. Tako glavna protagonista kot člani preostale igralske zasedbe so kazali jasne znake vznemirjenja, navdušenja, sreče in navsezadnje tudi treme, saj je bil to za marsikoga ognjeni krst.

Tadej Pišek je povedal: »Pred začetkom ogleda sem imel grozno tremo. Gledati sebe iz prve vrste, in še v kinu, ko si res velik deset metrov...«

Lara Komar je še posebno pohvalila kolege, ki da so čudoviti, prav tako se je vsem zahvalila, pravi pa tudi, da zase ne bo nič rekla, ker se včasih težko gleda. Mi pa smo prepričani, da so njene skrbi odveč, saj je mlada in simpatična Primorka nalogo opravila več kot odlično.

Spregovoril je tudi režiser nove slovenske limonade Nejc Levstik, ki Reko ljubezni gradi na izkušnjah prejšnje uspešne serije Usodno vino, in povedal, da so se posebno trudili, da to, kar so gledalcem pokazali z Usodnim vinom, še nadgradijo.

Jana Plestenjaka pa ni bilo. Kot je znano, je Jan izvajalec in avtor naslovne pesmi, ki sicer nima naslova po seriji, ampak Jaz že vem, zakaj.

»POP TV me je povabil k sodelovanju, in ko sem prebral scenarij, sem videl, da imamo skupni pogled na ustvarjanje. Serija ima tudi kulturno vrednost, zato k njej spada dobra glasba, tako da sem se odločil za sodelovanje,« pravi Plestenjak, ki je nedavno dejal, da se je »tudi besedilo spisalo kar samo od sebe«.