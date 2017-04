Skrivnostna Raiven: Bila sem otrok samotar

Krokar je dokaj nenavadno ime za glasbenico, pevko, zato bi ob imenu Raiven pričakovali, da bo na oder prišla kakšna heavy metal skupina, in ne vilinsko lepa umetnica. Te mogočne, kot trda noč črne ptice so demonizirane skozi pravljice in filme, za kar se jih drži sloves znanilk smrti. Vendar naša ekstravagantna pevka je v tej črnini našla izvir najbolj pisanih barv. »Vedno sem bila posebna, že od majhnega. Nisem se trudila, da bi izstopala, preprosto so me zanimale drugačne stvari od sošolk in sošolcev, svoj čas sem posvečala mističnemu svetu nadnaravnih bitij, s prijateljico sva delali zvarke ter uroke (smeh). Imela sem res bujno domišljijo, a je nisem izrabljala v negativne namene, le širila sem si obzorje, že kmalu sem se oblačila drugače, moj obraz je postal platno, po katerem sem risala z ličili, lasje pa poligon raznobarvnih eksperimentov. Vrstniki in okolica te hitro označijo za čudaško, odmaknjeno od povprečja, in te obsojajo. Počutila sem se zatrto, pogosto tudi kot objekt norčevanja. Zato je postajal moj oklep vse močnejši, znotraj tega pa sem se predala ustvarjanju. Spoznala sem, da dlje ko si sam, bolj se lahko poglobiš vase in odkrivaš svojo ustvarjalnost. Ogromno sem brala, predvsem o mitologiji, vampirji so mi bili zelo slikoviti, čeprav marsikomu vzbujajo strah, se meni niso zdeli prav nič nevarni (nasmešek). Bolj kot sama ideja o krvosesih sta me pritegnili njihova estetika in mistika, podobno kot pri čarovnicah in vilah. Glasba je bil moj pobeg iz resničnosti, in še vedno se zatečem v ta pisani svet, ki se odslikava tudi na moji podobi,« igrivo pove in nas povabi v svoj ustvarjalni kotiček. »Nekakšen moj ritual je, ko si nadenem slušalke, doma ali pa kje v mestu, na troli, si predstavljam sleherni detajl komada, ki ga poslušam. Že takrat sem si vsako stvar vizualizirala, z močjo misli snemala videospote, nastopala na koncertih … Vse to me je privedlo do tega, da sem danes dejansko jaz na tem odru in v spotu. Končno lahko udejanjam svoje zamisli, vizije,« ponosno pripomni.

