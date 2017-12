Skriti nameni ali ljubezen? Henrik se je žrtvoval

Henrik se je poslovil v drugo. Tokrat menda iz plemenitih namenov. Henrik je Indiro znova izpostavil in jo s tem spravil v neroden položaj. Po lastnih besedah se je namreč žrtvoval zanjo. Ker je imela slab teden in je sumila, da izguba teže ne bo prav velika, s tem pa je tudi verjetnost, da odide domov, velika, je sam popil veliko vode in tako na tehtnici celo pridobil.



Tekmovalce je pozval, naj glasujejo zanj, saj da on zmore shujšati tudi zunaj hiše, medtem ko naj Indira tega ne bi bila sposobna. Želja se mu je uresničila. Indira pa je podvomila, da je bila Henrikova poteza zgolj znak njegove naklonjenosti do nje, saj je menda takrat, ko kamere niso bile prisotne, razlagal, da mu način hujšanja v oddaji ni povsem pisan na kožo in da bi raje telovadil po svoje, šel teč in se drugače prehranjeval.

Indira je sicer razkrila, da si želi do finala shujšati na 70 kilogramov.