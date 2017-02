Skoraj odvetnica

Saša, žena legendarnega Daniela Popovića, bi v teh dneh zlahka odprla svojo odvetniško pisarno. Za informacijo in nasvet se nanjo namreč obrača toliko ljudi, da ob popoldnevih doma skorajda nima več časa za nič drugega kot za odgovarjanje. Vse se je začelo s preprosto objavo na facebooku. Ko je Saša dobila kazen za nepravilno parkiranje avtomobila v Zagrebu, je neljubi dogodek objavila na družabnem omrežju. Nekaj let pozneje je v njen nabiralnik priplavala pošta s pozivom in navodilom, naj kazen plača. A ker na svet ni prišla včeraj in je bilo v dopisu več stvari nejasnih, čudnih in protislovnih, je temu želela priti do dna.



S pomočjo odvetnice, na katero se je obrnila za nasvet, saj več glav več ve. Pravilen korak, saj se je izkazalo, da ji kazni zaradi več nepravilnosti ni treba plačati, hkrati pa je zadeva že tako ali tako zastarala. A je, ker človek dandanes pač nikoli ne ve, iz previdnosti vendar napisala ugovor. Nato pa svojo izkušnjo, ki je v njej zanetila jezo, delila na družabnem omrežju. In naletela na buren odziv – prek zidu, zasebnih sporočil in elektronske pošte se je nanjo usul plaz odzivov. Izkazalo se je, da ne gre za osamljen primer, ampak za veliko drugih, po neuradnih informacijah kar 15.000!



Gre za enake ali skoraj enake primere, je dognala ter se ljudem odločila priskočiti na pomoč. Opisala jim je svojo izkušnjo, jim povedala, kako je ravnala oziroma jim predlagala kam, kako in na koga naj se obrnejo. Prijatelji jo zdaj zbadajo, češ ali se podaja v odvetniške vode. »Haha, ta je dobra, ja! Pomagala sem le s tistim, kar sem vedela in izvedela. Tudi sama bi bila vesela pomoči in nasveta v takšnem primeru, zato mi ni težko. Ti, ki se šalijo, pa naj se. Kar naj počakajo, da tudi sami dobijo kakšen pozdrav s plačilnim nalogom za kazen. Bomo videli, na koga se bodo obrnili! Sem pa vesela številnih odzivov. Ljudje se zahvaljujejo in sporočajo, da so tudi z mojo pomočjo rešili problem,« pravi.