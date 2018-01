Sin Rosvite Pesek objavil oglas, ob katerem bi se sindikalisti zgrozili

Sin voditeljice Odmevov Rosvite Pesek Filip je nadvse ambiciozen in podjeten mladenič. Njegovo podjetje Filip Pesek Live pa očitno v zadnjem času tako raste in se širi, da Filip vsega sam ne zmore več, zato je na facebooku objavil zaposlitveni oglas, s katerim upa, da bo našel asistentko oziroma asistenta.

Njegov zaposlitveni oglas je nadvse zanimiv, v njem pa se gotovo ne bodo našli tisti, ki pričakujejo redno plačo, nastanitev, plačano prehrano in sindikalni dopust.

Pesek išče osebo, ki bo večino časa delala od doma. »Vaše delo bo večino časa potekalo od vašega doma, zato je zelo pomembno, da od mene ne pričakujete nastanitve, plačane prehrane in sindikalnega dopusta. Prav tako boste potrebovali delujoč računalnik (ki ni windows 95) in suvereno računalniško pismenost,« je zapisal. »Ne glede ne to, kam bo najin odnos šel, se morate zavedati, da redne plače pri meni verjetno ne boste nikoli dobili…Ja - nek del bo ščasoma seveda fiksni, večino plačila bo pa variabilnega oziroma odvisnega od vaše uspešnosti in zagnanosti. Glede na to, da bo moje podjetje letos naredilo nekje med 170,000 in 300,000 evrov prometa, kakšne posebne zgornje omejitve pri vašem zaslužku ni. Več stvari kot znate in boljši kot ste v njih, več boste zaslužili. Obstaja seveda še ogromno drugih pogojev, a bistvo je takšno…«