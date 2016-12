Sin hodi po stopinjah mame in režiserke Maje Weiss

Da jabolko ne pade daleč od drevesa, smo se prepričali na družabnem večeru, ki ga je pripravila Vinska klet Metlika. Tam smo namreč opazili režiserko Majo Weiss, ki ni nikoli pozabila na svoje metliške korenine, in njenega sina Augusta. Tako kot njegov oče, nemški režiser Peter Braatz, ki pogosto ustvarja pod psevdonimom Harry Rag, in mati, prva ženska, ki je pri nas režirala celovečerni film, je tudi mladenič uspešen filmski ustvarjalec. In kako tudi ne bi bil, saj izhaja iz belokranjske družine, iz katere so z AGRFT sodelovale kar štiri generacije. Nič čudnega torej, da je slavna mati ponosna na svojega študenta filmske in televizijske režije.

