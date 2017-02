Simpatična tekmovalka iz BB sporočila: Postala bom mama, živim kot pes

Kdo je oče njenega otroka, ne želi izdati. Foto: Pro Plus

Jadranka Lisjak (44) je bila v lanski sezoni resničnostnega šova Big Brother zagotovo ena bolj posebnih tekmovalk, ki je sostanovalce spravljala v smeh ali ob živce. Čustvena Jadranka se je po prihodu domov umaknila iz javnosti, v medijih pa je manj znano, kaj se dogaja v njenem življenju.

Prvič mati?

Jadranka je bila sicer zadnje mesece srečna in zadovoljna, opravljala je službo v neki restavraciji in videti je bilo, da se je v njenem življenju končno vse postavilo na svoje mesto. Pred kratkim pa je prijatelje še prek facebooka obvestila: »Letos bom prvič v življenju postala mama in se poročila.«

Čeprav ji je že kar nekaj prijateljev čestitalo, nekateri menijo, da se Jadranka zgolj šali. Med njimi je tudi Erik, ki je bil Jadranki v šovu v oporo. Vprašal jo je namreč, ali je njena mačka breja, Jadranka pa mu je odgovorila: »Ne, jaz.« Na vprašanje, kdo »jo je napumpal«, mu je Jadranka še dejala, da ni važno in da bo pač mati samohranilka.

Brez službe

Jadranki smo ob tej priložnosti čestitali, ona pa se nam je zahvalila in na vprašanje, kdaj bo veseli dogodek, odgovorila: »9. avgust.« Na vprašanje, ali je oče njenega otroka moški, o katerem nam je že pripovedovala , je Jadranka povedala le, da to ni pomembno. O vsem skupaj torej ni bila preveč zgovorna, smo pa še izvedeli, da je ostala brez službe. »Živim kot pes brez službe s socialo, tako da nimam dovolj niti za najemnino. Ampak se bom že pobrala,« je optimistična živahna Primorka.