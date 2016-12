Simoni Weiss se je zgodila velika krivica, bojkotirali so jo dve desetletji

LJUBLJANA – Je že tako, da se ena zgodba odvija pod odrskimi lučmi in na očeh vseh, druga, tista bolj pomembna, pa v zakulisju, stran od prič, in kar je gotovo najtežje, v tišini in zanikanju, saj je resnica nemalokrat tako neprijetna, da se je javno ne sme priznati. Okus te dvojnosti je dobro poznala pevka Simona Weiss.



V ponedeljek je minilo leto dni od njene smrti in snovalci Slovenskih novic smo v tem času lansko zimo sledili krivici, ki se je kraljici ljudskih src zgodila pred več kot 20 leti. Nacionalna televizija je ignorirala pevko, to je trajalo dobršen kos njenega življenja, vnebovpijoče pa je postalo po njeni smrti. Simono so namreč televizijski uredniki bojkotirali dve desetletji, kljub ljudstvu, ki jo je hotelo gledati in poslušati celo po tem, ko vrsto let ni bila aktivna umetnica, ampak se je gibala v akademskih krogih. Ko je priljubljena izvajalka izgubila boj z rakom, so v uredništvu razvedrilnega programa javne televizije s skromnim stavkom omenili, da Simone ni več med nami.

