»Simona, vem da si ponosna name«

Izguba ljubezni njegovega življenja je Gorana Šarca hudo potrla. Simona Weiss mu je pomenila vse, zato se je zelo težko izvil iz primeža žalosti. Vendar se ni vdal v usodo, ampak zbral moči ter dokazal svoji dragi, da se bo še naprej boril za njune skupne cilje. Pri koncu je snemanje dokumentarca, posvečenega kraljici ljudskih src, Goran pa je uspešno opravil še z enim zahtevnim izzivom. »Ob nesebični pomoči in podpori dragih ljudi sem zbral moč in dokončal magistrski študij na Ekonomski fakulteti. Želel bi, da veš... Vem, da veš in si ponosna name,« je svoji Simoni sporočil s sladko-grenkim priokusom.

