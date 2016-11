Simona po izpadu: Po petih letih sem skakala v spodnjem delu kopalk

V včerajšnji izločilni oddaji Survivor: Slovenija je postalo jasno, da se svetlolasa Dolenjka Simona Potočar ne bo borila za glavno nagrado 50.000 evrov. V času oddaje je postala zelo aktivna tudi na facebooku in poglejte, kako se je po razkritju, da je izpadla iz boja odzvala, in zahvalila.

»Menda ste nekateri žalostni? Takoj nehat biti! Dragi moji prijatelji, podporniki, navijači. Jaz sem tako srečen človek! Zakaj? Ker se mi je uresničila dolgoletna želja – postati tekmovalka resničnostnega šova Survivor. Ker že sto let nisem bila nikjer – zdaj pa juhu, 48 dni Filipinov brezplačno. Ker sem imela priložnost spoznati 19 krasnih ljudi! Ker sem imela 17 dni sredi Filipinov čisto svoj otok! Ker ne bi spremenila niti ene odločitve! Ker sem imela 39 dni na obrazu narisan nasmeh! Ker sem izgubila 12 kilogramov in sem prvič po 5 letih pred vso Slovenijo skakala v spodnjem delu kopalk! Hahaha! Ker sedaj še bolj vem, kako sem močna, kako rada imam svoje življenje, kako hvaležna sem za vse vas, ki me obdajate. In z nadvse dvignjeno glavo lahko povem, da sem preživela in hudiča ... jaz sem ponosna nase!

Hvala vam vsem in vsakemu posebej. Predvsem pa mojemu Nejcu, ki me je 200 % podprl, skrbel za Ota in Tequilo, prevzel vse moje poslovne obveznosti in bil najboljši na svetu. Hvala, moji Julita in Anja, da sta mi ga čuvali. Hvala, Rebeka, da sem te slišala navijati do Filipinov. Mojim sotekmovalcem, ki ste odigrali tako fantastično igro. Miranu, brez katerega Survivor ne bi bil isti! In pa hvala, Teja in Klemen, da sta bila moja od prvega dne in bosta moja za zmeraj. Hvala vsem, ki ste verjeli vame.

In ne pozabite ... Survivor je igra. Pretirana jeza in obsojanje je odveč. Mi vsi smo v dani situaciji dali vse od sebe. Ameriški Survivor slogan pravi: 'Outwit, outplay, outlast' ... igrali smo se najlepšo igrico na svetu. Vsak pač na način, ki se je v tistem trenutku zdel najboljši.

Morda mi to igrico uspe igrati še kdaj. Pozdravlja vas novopečena porotnica Simona.

In seveda, vsa čast, Alen! Ines, midve pa na burger.«