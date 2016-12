Simona iz Survivorja: V finalni trojki ni pravega

Resničnostni šov Survivor ima zmagovalca, ki se ponaša z nazivom edini preživeli in denarno nagrado 50.000 evrov. Ko smo oddajali članek v tiskarno, njegovo ime še ni bilo znano, zato smo izbrali svojo zmagovalko, ki je zaradi srčnosti, odnosa do sotekmovalcev, volje in življenjskega pogleda edina življenjska zmagovalka. To je Brežičanka Simona Potočar.



Simonin vrhunec na Filipinih je bila borba, v kateri je za obstanek na otoku izgnanih z mukotrpnim stanjem na dveh ozkih prečkah premagala Grego in Alana. Takrat je osupnila tudi vso Slovenijo in pokazala svojo neverjetno voljo in vztrajnost. Na otok izgnanih je prišla kot prva, zapustila pa ga je šele po 17 dneh, v zadnjem odločilnem boju za vrnitev med druge tekmovalce in s tem boju za končno zmago. »Ta borba je potekala na soncu in že kmalu po začetku mi je postalo slabo,« pove Simona. Ko je klonila, je bila kake tri minute razočarana, saj si je res želela v finale, nato pa se je zavedla, kako daleč je prišla, prežela sta jo ponos in hvaležnost. »Tako srečna sem. Po več letih sem bila na dopustu, brezplačno sem doživela 48 dni Filipinov, spoznala 19 čudovitih ljudi, 39 dni sem imela na obrazu nasmeh in spremenila ne bi niti ene svoje odločitve,« je po tem, ko se je boj za zmago zanjo končal, sporočila svojim razočaranim navijačem.



Zadnjo veliko vlogo je imela, ko je na zadnjem plemenskem svetu glasovala za končnega zmagovalca. »V finalni trojki med Majo, Alenom in Sandijem nisem videla pravega zmagovalca z vsemi vrlinami, ki bi jih moral imeti zmagovalec Survivorja,« je iskrena. Upoštevala sem, da je to igra, in nisem imela nobene zamere do kogar koli. Maja in Alen sta premalo igrala to igro, sta pa na svoj korektni način prišla do konca. Sandi po drugi strani je imel slabo, velikokrat neprimerno komunikacijo in je zato mnogim pustil grenak priokus, kar sem mu tudi povedala. Je pa igro odigral taktično, osredotočeno do zadnjega dneva in šel vedno na polno v bojih,« je opisala svoje videnje superfinalistov.



Kaj ji je dal Survivor? »Spoznala sem, koliko mi pomenijo moji najbližji. Ko bi lahko vmes vsaj slišala, da so v redu, bi bilo veliko lažje. Zato je moja ljubezen do njih od vrnitve domov še močnejša,« je iskrena. »Vse to surviversko obdobje je zame gromozanska krepitev, dobila sem debelejšo kožo in si potrdila, da zmorem marsikaj, kar je dobra popotnica za naprej,« je zadovoljna. Takoj po prihodu domov jo je fant Nejc zaprosil za roko in seveda je rekla: »Ja!« Poročil pa ju bo kdo drug kot Miran Stanovnik, ki ima kot župan Loga pri Brezovici tudi ta pooblastila. Tudi Miran, ki se je Simone kot človek, športnik in zdaj že prijatelj, močno dotaknil, je seveda sprejel zaupano mu nalogo, poroka pa bo v Brežicah.

