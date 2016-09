Simona iz Survivorja: Končala bom svojo 32-letno borbo

Simona (32) je dekle mnogoterih zanimanj. S fantom Nejcem živita na Čatežu ob Savi, imata štiri pse, večino aktivnosti pa se jima dogaja skupaj. Sta reševalca s psi, aktivno supata, Simona je tudi glasbena menedžerka, pred odhodom na Filipine je tedne delala kot prostovoljka v brežiškem begunskem centru, po novem pa jo kličejo tudi kot moderatorko.



Hujšanje ji je lajšalo lakoto



Da bo na Filipinih hujšala, si je zadala predvsem zato, da si je postavila pozitiven cilj, pove Simona, ki je pričakovala, da bo lakota v šovu eden največjih izzivov. In je tudi bila. »To moraš doživeti in občutiti. Med šestim in desetim dnevom je bilo najtežje. Vsakič, ko sem zaprla oči, sem imela pred seboj bel kos kruha, namazan s pašteto,« slikovito opiše, kaj se ji je dogajalo. »K sreči sem se kmalu po najhujših dneh začela počutiti bolje, tudi ker sem videla, da s hlačami, ki sem jih imela na sebi prvi dan, nimam več česa početi,« pove v smehu. »Telo se je potem navadilo na 300 kalorij na dan in je začelo porabljati svoje zaloge,« pove.



V šovu je shujšala za 12 kilogramov. »Kakih pet sem po vrnitvi domov hitro dobila nazaj, ker se je telo oklenilo vnešene hrane, a sem takoj poiskala osebnega trenerja Mitjo Petana in zdaj delam pod njegovim nadzorom,« pojasni Simona, ki se je sebi in voditelju šova Miranu Stanovniku zaobljubila, da bo dala vse od sebe, končala svojo 32 let dolgo borbo s kilogrami in decembra prišla fit na finalno oddajo v studiu. Mitja ji je sestavil jedilnik in načrt vadbe, Simona pa pridno dela. »Zelo sem zadovoljna in motivirana, obljubo bom držala,« pove energično.

