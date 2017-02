Simon Kostanjšek iz BB se je poslovil: Morda se kje kdaj srečamo

Ljudje se v življenju znajdemo v različnih razmerah in z njimi se različno spoprijemamo. Včasih se je treba distancirati od vsakdanjega vrveža in obrniti nov list. Z objavo, da se poslavlja s facebooka, je marsikoga presenetil udeleženec zadnjega Big Brotherja Simon Kostanjšek (objavljamo nelektorirano):

»Tako.. dragi moji fb prijatelji prijateljice jaz sem se odlocil da obrnem nov list v svojem zivljenju,in poleg vecih sprememb katere bom naredil bo tudi to,da zbrisem svoj fb racun,tako da vas zapuscam! Zadnje case vse bolj opazam kok je cudnih ljudi tu gor,in kok clovek dejansko nima nobene zasebnosti,svojega lajfa! Sedimo z prijatelji na kavi,buli vsak v svoj telefon,zjutraj ko vstanem prva stvar je facebook kaj je novega,med sihtom nism vec zbran ker nonstop neke objave neki komentarji,folk k pise in dost mam vsega! Neznamo se vec druzit z povno besedo druzit-tako kot ucasih,vse je virtualno,custva se izlivajo preko facebooka,neznamo vec cloveku drugace povedat da nam nekaj pomeni,da nam je vsec kot pa tako da lajkamo,komentiramo-ni vec osebnih stikov,ubistvu tega primankuje! Objavlamo slike na katerih smo veseli,uzivamo,se mamo fino samo da so drugi fous,pa se naj vprasa vsak pri sebi smo res srecni ali je vse navidezno?-zato da dobimo cimvec lajkov in komentarjev,da si dvigujemo ego!? Jaz nocm bit vec del tega,hocm realno in pristno zivljenje!tako da hvala vsem za podporo v big brotherju,hvala vsem se enkrat za lepe besede,hvala tistim kateri ste me pljuval,govoril za mojim hrbtom,saj ste mi pomagali da sm samo se bl mocn ratu,ljudje kateri boste ostal v mojem zivljenju veste kateri ste,ljudje ki si zelite bit del mojga zivljenja se boste ze potrudil da me najdete,ostalim pa zelim veliko srece,razumevanja,cenite to kar imate,imejte se radi,bodite iskreni drug do drugega,skratka imejte se fino kot se bom imel jaz! Morda se kje kdaj srecamo! Do takrat pa adijo«