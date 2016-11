Si želite povečati limit, pa ne dobite odobritve?

Sodobne bančne storitve postajajo dnevna rutina vsakega uporabnika. To so mobilna in spletna banka, sodobne plačilne kartice in njihovo zavarovanje ter varnostni SMS. Da bo poslovanje še gladkejše, so novi komitenti ali povratniki Nove KBM v osrednji Sloveniji zdaj upravičeni tudi do brezplačnega dvigovanja na vseh bankomatih po Sloveniji.

Račun Futurist lahko odprete v 5 minutah kar prek spleta, brez obiska poslovalnice. Če se odločite za to futuristično potezo, boste vsak mesec prihranili kar 2,1 €. Preverite pogoje in ujemite posebno ponudbo, ki velja le do 17. januarja 2017.