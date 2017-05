Shujšani David Urankar

David Urankar ne navdušuje več tako pogosto kot maneken, je pa zagotovo eden najprepoznavnejših obrazov oddaje Dobro jutro in oddaje Avtomobilnost. Tu pa tam ga lahko še vedno srečamo kot voditelja na različnih prireditvah. Tako se je pred dnevi naše oko ustavilo na njegovi nekoliko shujšani podobi. David nam je zaupal, da so atletski treningi preteklost, prav tako njegova sprinterska stegna, a se kljub temu še vedno ukvarja s športom, le da je njegova vadba danes nekoliko drugačna. »Dvakrat na teden igram košarko in enkrat do dvakrat na teden tečem,« nam je zaupal lepotec, ki ves čas teka sem ter tja za leto in pol starim sinčkom Liamom. Ali z Ajdo že razmišljata o drugem otroku, nas je še zanimalo. »To je precej pogosto vprašanje. Pravzaprav imava že sedaj polne roke dela,« nam je v smehu odvrnil simpatični voditelj.

