Senca in slavospevi, ki jih pojejo vrane

Te dni se je zgodilo. S slovenske glasbene scene se je poslovilo še eno ime. V 53. letu je zaradi dolgoletnih zdravstvenih težav umrl Sandi Kolenc - Kolly, pevec rock skupine The Drinkers. Zagotovo je bil svojevrstna in originalna pojava. Živel je kratko, a ne glede na to, kaj si o tem kdor koli misli, polno in tako, kot je hotel. Kot je povedal ob neki priložnosti, je poskusil vse ali skoraj vse. Delal je napake, jih popravljal, zahajal na kriva pota, a se tudi vračal. In priznal je, da je s tem škodoval tudi drugim, za kar mu je bilo pozneje žal, predvsem pa sebi. Kot je večkrat rekel, je živel divje in neodgovorno, a se je pozneje vzel v roke in zaživel na novo. Premagal je težave s pitjem, odvajal se je od kajenja, za kar je bilo treba veliko volje in vztrajnosti. Bil je gurman, tehtal je tudi skoraj 160 kilogramov. Bil je pravi predstavnik slovenske glasbene scene.



