Seksi vremenarka zaradi ljubezni v solzah

Kako se začne vaše jutro?



U, jutranja rutina je trenutno zame najpomembnejša in trudim se, da je čim bolj stalna. Zbudi me kikirikanje in naslednje pol ure se mi ne mudi s prebujanjem. Z jogo obraza in valjanjem po postelji se raztegnem in na blazini nadaljujem s pozdravom sonca. Spijem kozarec vode, osvežim si obraz, in že sva z Grofom na svežem zraku. Po sprehodu/teku s psom sledi jahanje, potem se dan šele prične.



O čem zadnje čase pogosto razmišljate?



Hmm ... Bolj se učim čim manj razmišljati in se prepuščam življenju.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ob posnetku krutega ravnanja človeka z živalimi. Nima smisla zgubljati besed.



Ste kdaj točili solze zaradi nesrečne ljubezni?



Nesrečno ljubezen razume vsak po svoje, solze sem točila zaradi ljubezni.



Koliko je trajala vaš najkrajša zveza in zakaj se je končala?



Če sem bila z nekom v zvezi, je trajala vsaj leto in več.



Katero svojo lepotno prednost najraje poudarite in kako?



Dolge noge. Na vse mogoče načine.



Modni oblikovalec, ki bi si ga najeli, če bi bila omejitev nebo?



Hmm, pojma nimam, prvi, ki bi prišel mimo in s katerim bi se ujela? (smeh)



Iz čigave omare in katero oblačilo bi si sposodili, če bi si lahko? Zakaj?



Iz Rihannine omare. Tam bi se gotovo našlo kaj zame.



Najdražja stvar, ki ste si jo privoščili pred kratkim?



Najverjetneje kaj, kar spada h konjeniškemu svetu.



Kaj bi počeli, če bi bili en dan nevidni?



Nagajala bi tistim, ki jim vidna na morem. (smeh)



Katera življenjska situacija vas še posebej spravi iz tira?



Učim se, da me vedno manj situacij spravi iz tira.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



Vsi trenutki, preživeti na ulici v Kranju.



Ste na kaj alergični?



Na negativno energijo.