Seksi slovo Tine Maze

Simpatična Ilka Štuhec je tista slovenska smučarka, ki na družbenih omrežjih objavlja zanimive, duhovite in seksi fotografije. Tega denimo nismo vajeni od Tine Maze, a se je naša najboljša alpska smučarka odločila posloviti na zanimiv in zanjo neznačilen način.

Odeta oziroma ovita le v brisačo in sloneč na oknu je Tina zapisala: »Zadnji dnevi kot aktualna svetovna prvakinja v smuku in kombinaciji.« Videti je, da ji oddih in umik iz sveta belih strmin dobro deneta.