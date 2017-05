Seksi Slovenec osvaja Balkan

Slovenski pevec Luka Basi, ki se je po predstavitvi v šovu Slovenija ima talent podal na hrvaško glasbeno sceno, ima vse več oboževalk. Njegova nova skladba Kombinacija, s katero se bo predstavil tudi na festivalu CMC v Vodicah, že zdaj žanje velik uspeh. A tako kot glas je privlačen tudi njegov stas. Oboževalke še posebej navdušujejo njegove izklesane mišice.

»Vesel sem vsakega oboževalca, še posebej tistih, ki pridejo na koncert, kjer z bendom res lahko pokažemo, kaj znamo. Na odru vedno pustim dušo in srce in neizmerno me veseli, da so oboževalci to prepoznali. Po hitu z Joletom je vse nekoliko lažje, koncertov je več, tudi oboževalcev je več in več ljudi me prepozna, več ljudi posluša moje pesmi,« je povedal Luka.

Luka se zdaj pripravlja na festival, kjer bo nastopil pred več kot 15 tisoč gledalci, oder pa bo delil z zvenečimi imeni, kot so Neda Ukraden, Ivan Zak in Danijela.

Izvedeli smo še, da postavni Korošec že snema novo pesem, menda pa gre za duet z zelo znano hrvaško zvezdo. No, koliko je resnice v govoricah, bo znano kmalu, saj Luka pravi, da že imajo datum za snemanje spota.