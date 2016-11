»Ko smo začeli, smo mislili, da ne bo šlo niti do tridesetega,« je na dogodku ob izidu nove plošče Totalna revolucija dejal fontman kultnega banda Pankrti Peter Lovšin (61) in dodal, da rock'n'roll pomlajuje. Očitno res, saj so vsi vpleteni v nov CD – poleg Lovšina še Slavko Colnarič, Boris Kramberger, Bogo Pretnar in Bojan Bahč – tudi v skoraj 40. letu obstoja skupine v odlični pripravljenosti, tudi Lovšin, ki je medtem že dvakrat postal dedek. Na svoji vnukinji, desetletno Ino in osemletno Niko, je zelo ponosen. »Obe izvrstno pojeta, starejša pa že tudi sama ustvarja pesmi,« se pohvali. Kot predan dedek jima poskuša seveda dati dobre življenjske napotke. »Seks, droge in rock'n'roll – to je zgolj fraza. Meni je danes, kot je nekoč rekel Mick Jagger, pomembno, koliko pretečem. V življenju mi največ pomeni šport. Šport je pomemben, in to je tisto, kar poskušam vcepiti vnukom,« sklene.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.