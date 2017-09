Sedem težkih dni Ule Furlan

Tri postavne in gobčne mične gospodične v biznisu. Tri voditeljice. Špela Grošelj bo to jesen pod posebno svetlimi žarometi, saj bo svojo življenjsko bitko s kilogrami ovekovečila še kot voditeljica šova, v katerem bodo ljudje hujšali. Jasna Kuljaj je postala kraljica resničnostnega šova Kmetija, življenje Ule Molk Furlan, hčere še bolj slavne Miše Molk, pa spominja na resničnostni šov. Pogledali smo, koliko se takšno resničnostno življenje pozna na računu.

Najbolj stresno se zdi pri Uli Molk Furlan, kjer pogled v evidence pokaže, da je imela na svojem espeju pravo malo sedemdnevno dramo. Ula je imela namreč lani res črn november, njen račun pri Banki Intesa Sanpaolo je bil od 9. do 15. blokiran. Evidence sicer pričajo, da Ula v poslu ni najbolj vestna. Njeno poslovno pot vse od aprila 2013 vsakih nekaj mesecev pretrese rezervacija na tekočem računu, napetost nato sprosti status Zaključena blokada TRR. Njeni prihodki v letih 2015 in 2016 sicer niso več javni, evidence pa razkrivajo, da jih je denimo leta 2012 ustvarila kar 30 tisočakov. Leto pozneje ji je šlo veliko slabše, v celotnem letu je zaslužila 18 tisočakov, leta 2014 pa 23. Gre pa Uli, ki je espe odprla leta 2011, od 2013. kar dobro pri pridobivanju nakazil iz davkoplačevalskega žaklja, od junija 2013 je od tistih, ki plačujejo s proračunskim denarjem, zaslužila že 25.000 evrov; največ, 18 tisočakov, od javne RTV Slovenija, in sicer od decembra 2013 do februarja 2015.

Špela Grošelj ima s proračunskimi plačniki veliko manj harmoničen odnos, v desetih letih so jo najeli le za dobrih pet tisočakov, pa še to je morala za jurja oddelati pri javnem podjetju Komunala Idrija. Sicer pa je lansko leto, ko je pred kamero cvetela kot voditeljica Kmetije, cvetela tudi finančna plat njenega espeja, saj je zaslužila kar 30 tisočakov. Leto prej je bilo leto suhih krav, na njen račun je kapnilo le slabih deset tisočakov, veliko boljša pa so bila leta 2012, 2013 in 2014, ko je služila po 27, 20 in 22 tisočakov.

Jasna Kuljaj pa očitno raje pokaže svoje ženske čare kot prihodke. Leta 2006 je odprla espe kot Jasna Kuljaj – samostojna novinarka. Danes se imenuje Vodenje prireditev Jasna Kuljaj, s.p. Ker je bila večino let davčna pavšalistka, so njeni prihodki objavljeni zgolj za leto 2014, ko jih je imela nekaj več kot 22.000 evrov. Od proračunskih naročnikov je po podatkih aplikacije protikorupcijske komisije Erar prejela le nekaj sto evrov. Njeno tožarjenje z RTV pa še ni pozabljeno.