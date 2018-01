Sebastian Cavazza ima najboljšo mačeho na svetu

Kadar so srečni starši, se pozitivne vibracije prenesejo tudi na otroke. Temu pritrjujeta oče in sin Cavazza, ki uživata v ljubezni svojih lepotic. Po dolgoletnih družinskih tragedijah ju je naposled le obiskala Fortuna in jima priskrbela ljubeči partnerici. Sebastian je še toliko bolj vesel, ker je ob njegovem očetu izjemna Ksenija Benedetti, za katero pravi, da je daleč najboljša mačeha na svetu. Zelo rad je v njeni družbi, saj se elegantna Primorka spozna na umetnost in je vedno pripravljena pomagati s kakšnim uporabnim nasvetom. Predvsem pa se po nepotrebnem ne vtika v druga razmerja. Svetlolaski sta tako osrečili slavni dvojec, ki zadnja leta kraljuje v filmih in si za praznike ne more želeti nič boljšega, kot da bi se družinska idila še nadaljevala.

