Še vedno nas nasmejijo iste šale

Smejejo se radi vsi ljudje. A pripraviti jih k smehu menda ni vselej najlažja stvar. Večina tistih, ki nas nasmejejo tudi poklicno, pravi, da to ni mačji kašelj. Mimogrede in vsakomur se lahko zgodi, da mu spodleti. Ne glede na to, za koga gre in kakšne šale stresa, se stvari, kdo bi vedel zakaj, preprosto ne poklopijo. In takrat … Takrat moraš biti mojster, da se znaš izvleči iz situacije, ki seveda ni niti najmanj smešna. Te zagate zelo dobro pozna tudi Tin Vodopivec. Zagotovo je eden najbolj znanih in uspešnih stand up komikov pri nas, saj se je nedavno vrnil z uspešnega gostovanja v Južni Afriki, kjer je na posebnem festivalu pomeril moči z nekaterimi najboljšimi na svetu, izpeljal pa je tudi projekt 777.



Za komike nekako velja, da doma večinoma niso najbolj zabavni ljudje. Kako je v vašem primeru?



Težko bi posplošil vse ljudi, ki se ukvarjajo s komedijo, in jih dal v isti koš. Mislim, da obstajata obe skrajnosti. Ena, v kateri so komiki doma v resnici zelo resni in tihi ljudje, na drugi strani pa so takšni, ki bi ves čas stresali šale. Jaz sem verjetno nekje vmes.



