Še tretjič se vračajo na kraj zločina

Na Gori pod lipo v Zgornji Ložnici se je začela že tretja izvedba tridnevnega festivala kriminalne in noir literature Alibi. Pobudnik projekta je pisatelj Renato Bratkovič, ki je prvo ime slovenske noir literature. Po uspešnih prvih dveh izvedbah je festival že prerasel v tradicionalno srečanje, ki so ga opazili tudi ljubitelji tovrstne literature iz tujine. »Letošnja izvedba potrjuje našo izjavo od lani, da nismo muha enodnevnica. Najpomembnejša razlika pa je ta, da letos prevladujejo ženske,« je zadovoljen Bratkovič. »Tokrat gostimo hrvaško pisateljico in novinarko Andreo Žigić Dolenec, ki piše pesmi in kratke zgodbe (sodelovala je v dveh odmevnih antologijah, Pod mizo – najlepše protikorupcijske zgodbe in Zagreb noir). Iz Nemčije prihaja Silvia Hinzmann, sodna tolmačka, književna prevajalka, pisateljica in urednica hrvaškega rodu. Sonia Kilvington je novinarka in pisateljica s Cipra, ki objavlja v spletnih literarnih revijah in antologijah (Exiles: An Outsider Anthology). Poleg mene je tu še Jaka Tomc, založnik in pisatelj, avtor zanimivega romana 720 utripov srca, ki se bo tokrat preizkusil v kratki zgodbi.«

Bratkovič nam je zaupal, da sodelujočih avtorjev ne izbira po posebnem ključu, povabi tistega, ki mu pade v oči.



»Recimo, da v nekem trenutku izda odmevno delo ali se o njem malo več govori. Lahko pa je tudi nekdo, s komer v trenutku izbire malo več komuniciram. Večinoma so vsi pripravljeni priti, se pa zgodi, da se kdo opraviči zaradi takih in drugačnih obveznosti in prosi, naj ga imam v mislih za prihodnje leto.« Glede na to, da se pisateljsko druženje letos odvija že tretjič, se Bratkovič zaveda, da bo treba v prihodnje postaviti festivalu Alibi odločnejši koncept, saj veliko stvari še vedno naredi po navdihu. »Pričakovanja vseh sodelujočih rastejo, s tem pa tudi odgovornost. Računam, da bo predvsem več filma, in upam, da se bomo zdeli dovolj zanimivi tudi založnikom, da se pojavijo z izdelki svojih avtorjev, ki ustvarjajo kriminalno in noir književnost, ali pa morda sklenejo dogovor s katerim od sodelujočih piscev. Ob šesti izvedbi bomo povabili vse avtorje prvih petih, ustvarjene zgodbe pa bomo izdali v antologiji. Sicer pa bo delavniška zasnova festivala, ko gostje tukaj ustvarijo zgodbe in jih predstavijo javnosti, ostala nespremenjena, saj se mi zdi, da je to unikatni koncept, ki je za pisce privlačen.«



Razveseljivo je, da je festival Alibi pritegnil pozornost mednarodne javnosti, kar potrjuje tudi lanski obisk ugledne ameriške pisateljice Kate Laity, ki je bila hkrati povabljena na najpomembnejši tovrstni festival na svetu NoirCon – to je štiridnevna konferenca, ki jo v Philadelphii v čast piscu Davidu Goodisu že deseto leto organizira legendarni Lou Boxer. »Pa se je odločila za Alibi, kar pove veliko. Vsi udeleženci odnašajo s sabo dobre občutke in Alibi promovirajo na vsakem koraku kot izjemno literarno-kulinarično doživetje, vsak od tu odide z novimi prijatelji in novim literarnim izdelkom, ki ga delijo naokoli, odzivi pa so izjemno pozitivni. Vsake toliko z mano vzpostavi stik kak avtor ali založnik, ki se mu zdi krasno, kar počnemo.



Spremljevalni program festivala Alibi so predvsem filmske projekcije, tako bo v soboto, 7. oktobra, ob 20. uri v Kinu Bistrica predstavitev večkrat nagrajenega slovenskega filma Nočno življenje Damjana Kozoleta. Kot predfilm bodo predvajali kratki igrani film, ki je bil julija v produkciji agencije Artizan, produkcijske hiše Final Focus in KUD Foto-videokluba Slovenska Bistrica posnet v Slovenski Bistrici. Naslov je Minus ena (igrata Igor Korošec in Jana Jeglič). Pisatelji bodo v nedeljo, 8. oktobra, ob 17. uri tudi javno predstavili dela, ki so jih napisali na festivalu.