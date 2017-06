Se Pahorju trese stolček? To bo Murko naredil za Slovence

Včeraj je odjeknilo. V boj za položaj predsednika države gre očitno tudi štajerski slavček Damjan Murko . Ta je v Sloveniji v prvi vrsti poznan kot pevec, ponaša pa se tudi s knjižno uspešnico, svojo biografijo. V zadnjem času se je posvetil družini in organizaciji porok. Zdaj se očitno podaja v politiko.

»Zakaj pa dvomite o resnosti moje namere pri kandidaturi za predsednika države? V svoji karieri sem dosegel vse, tudi to, o čemer lahko nekateri samo sanjajo, iz nič sem naredil blagovno znamko in dostojno živim od tega. Čas je za nekaj novega, za nove izzive, ki pa jim bom zagotovo kos. Saj sem sposoben, discipliniran, delaven ... Verjamem, da je to Šok, kot se imenuje moja nova pesem, vendar bom še naprej šokiral ljudstvo tudi s takimi resnimi potezami,« nam je zaupal štajerski slavček in dodal, da uradno kandidature še ni najavil, saj čaka na pravi trenutek. »Že nekaj časa se pa igram s to mislijo, da bi bil uspešen in predvsem izredno priljubljen kot predsednik.«

Več denarja kulturi in umetnikom, kot je tudi sam

Sodeč po njegovih besedah, prioritete v njegovem programu obstajajo: »Čistka v samem parlamentu. Tukaj ni prostora za igrice, za grebatorje davkoplačevalskega denarja, ki gre v neprave žepe, ni prostora za droge in ostale neumnosti, ki ne sodijo k osebam, ki so na tako vidni funkciji. Nikoli, res nikoli, ne bi delil ljudi na raso, versko ali spolno prepričanje in poskrbeti bo treba tudi za najbolj ranljive, otroke in upokojence. Več denarja kulturi in umetnikom, kot sem tudi sam.«

Ne nazadnje je Murku dovolj pretvarjanja, da je v naši državi vse v najlepšem redu. »Navzven uf, na znotraj pa fuj, kot je že rekel naš župnik, in imel je prav. Čistka v vseh pogledih!«

Izbira bo pestra

Spomnimo, poleg Murka so kandidaturo na predsedniških volitvah do zdaj napovedali aktualni predsednik Borut Pahor, slovenski veleposlanik v Skopju Milan Jazbec, kamniški župan Marjan Šarec, Milan Robič, Jožef Jarh ter Žiga Papež. Izbira bo pestra, ni kaj ...