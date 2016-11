To se je zgodilo s poškodovanim Matjažem po odhodu iz kmetije

V sobotnem dvoboju v areni se je Senad pomeril s Tinetom in s končnim rezultatom 2 : 1 izgubil. To je zanj pomenilo konec bivanja na posestvu in slovo od bitke za 50.000 evrov, moral pa je tudi napisati pismo, v katerem se je poslovil od sotekmovalcev in določil novo glavo družine. Najprej se je dotaknil Tineta in mu še enkrat čestital za zmago, nato pa je precej zmedel Matjaža, ko mu je napisal, da je počasen: »Matjaž, nisi slab, bodi malo hitrejši, počasen si, bori se,« je zapisal, pri čemer Matjažu ni bilo čisto jasno, kaj je Senad s tem sploh mislil.

Najbolj pa so Senadove besede pretresle Adrijano, ki je bila kar nekoliko ganjena, saj ji je od srca zaželel, da bi bila prva ženska zmagovalka. Tudi sama je priznala, da se je ob Senadovih besedah kar nekoliko zamislila. Povedala je, da ji je žal, ker je moralo biti med njima toliko konfliktov, saj bi skupni čas na posestvu lahko bolje izkoristila. Za novo glavo družine pa je Senad določil Zaro, ki je takoj priznala: »Bom hudobna, to je pač igra.« Njen načrt je namreč razbiti »klan«, levo krilo, v katerem so Matic, Matjaž, Tine in Adrijana.

Poškodovani Matjaž se je vrnil na posestvo

Matjažu se je prav pred finalom zgodila nesreča: stopil je v luknjo, pokrito s senom, in si zvil gleženj. Čeprav mu je gleženj Anna povezala, je kljub temu bil zaskrbljen, ker ni vedel, kaj to pomeni. Zara in Anna bi namreč lahko izkoristili njegovo šibkost in ga postavili za prvega dvobojevalca.

Na koncu se je kljub pomislekom vendarle odločil, da posestvo zapusti in poišče zdravniško pomoč, vendar se je zvečer že vrnil. Na nogi ima mavec, ki ga bo moral nositi en teden, naročili pa so mu, naj tri dni miruje in počiva. Čeprav so mu nekateri sotekmovalci svetovali, naj ta teden počiva, v naslednjem pa nadomesti izgubljeno, je bila Zara definitivno proti. Jasno je povedala: »Tako to ne gre.« Matjažev strah, da je postal najšibkejši člen, očitno ni neosnovan ...