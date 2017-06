Se je Tanja Žagar zarekla? Mala sobica je pripravljena

Slovenska pevka Tanja Žagar še vedno buri duhove s svojo domnevno nosečnostjo in ves čas sproža take in drugačne govorice, tudi o domnevni aferi z menedžerjem Mikijem Šarcem . Pevka vse do zdaj ni potrdila nosečnosti, a je ni niti zanikala.

No, na svojem facebook profilu je z objavo naslova svojega novega singla Mala sobica še dodatno dvignila prah. Pri mnogih je namreč izzvala ugibanja, ali ne gre morda za sobico njenega prvorojenca. »Zelo ste lepi in polni miline v pričakovanju,« ji je sporočila ena izmed razneženih oboževalk.