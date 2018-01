Še ena razrešitev na nacionalki

Danes je bil Jadranki Rebernik vročen sklep o razrešitvi s funkcije odgovorne urednice UPE informativni program Televizije Slovenija. Sklep o začetku postopka za njeno razrešitev je generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc sprejel na osnovi predloga direktorice Televizije Slovenija Ljerke Bizilj. Kadunc se je za razrešitev Rebernikove odločil po opravljenih zagovorih 7. in 29. novembra lani.



Da bo delo znotraj informativnega programa Televizije Slovenija potekalo nemoteno in gledalci ne bodo prikrajšani, je za vršilca dolžnosti odgovornega urednika na predlog direktorice Televizije Slovenija imenoval Vanjo Vardjana, urednika oddaje Tednik.



Z RTV Slovenija so še sporočili, da bo razpis za odgovornega urednika informativnega programa TV Slovenija objavljen v najkrajšem mogočem času. Jadranki Rebernik je bila ponujena pogodba o zaposlitvi znotraj informativnega programa Televizije Slovenija.