Še en otročiček na poti

Na slovenski estradi zadnje čase res vlada starševsko in družinsko vzdušje. Eni so sveže pečeni starši, za drugimi je že nekaj družinske kilometrine, so pa tudi tretji, ki načrtujejo povečanje družine. Za starševstvo v drugo sta se odločila tudi Stančka Šukalo in Rusko Richie.



Prvorojenec Kyle je pred kratkim upihnil prvo svečko, čez približno pol leta pa se mu bo pridružil bratec ali sestrica. Manekenka in voditeljica ter glasbenik sta tako rekoč pohitela, saj bo med otrokoma le dobro poldrugo leto razlike, zato ne preseneča vprašanje, zakaj tako kratek vmesni čas. »Da bosta ati in mami potem več prosta, hehe,« pravita. Nato pa resno dodata, da bo verjetno lažje, saj bosta imela malčka družbo in bosta skupaj odraščala. »Pri obeh hkrati se bomo srečevali z odraščanjem in vsem, kar gre zraven. Časa neko obdobje res ne bo in zavedava se, da bo zelo naporno, sploh glede na tako majhno razliko. Po drugi strani pa so tudi prednosti,« pravi Stančka.



Prevelike odgovornosti se ne bojita, saj sta si nekaj izkušenj in kilometrine že nabrala. »Sicer mi mnogi pravijo, da ni nujno, da bo drugič kot prvič, lahko bo čisto drugače. Morda pretekle izkušnje ne bodo pomagale prav veliko, saj sta si lahko otroka povsem različna po značaju in navadah. Ampak bomo že. Če drugega ne, tokrat zagotovo ne bomo toliko komplicirali in se lovili, kot smo se v prvo,« pogumno doda Rusko. Menda Rusko, vsaj kot pravi Stančka, potiho navija za deklico. Tudi sama nima nič proti, saj bi bilo tudi rožnate stvari lepo kupovati, imeti parček pa sploh. »Pa da bomo po spolih izenačeni dva proti dva,« doda.



Za vse priprave in načrtovanje imata še dovolj časa. Novega družinskega člana ali članico namreč pričakujejo enkrat v juniju. Naslednje božične in novoletne praznike pa bodo praznovali že kot štiričlanska družina.