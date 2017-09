Še dva dneva do Weekend Media Festivala

Weekend Media Festival je postal tradicionalno septembrsko druženje digitalcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in ostalih držav v regiji. Od četrtka do sobote bo potekalo v prostorih nekdanje tobačne tovarne v Rovinju.

Dogodek letos poteka že desetič zapored, v razpravah in panelih pa bo sodelovalo prek 4500 udeležencev. Med posebnimi gosti bodo iz Slovenije prišli Sašo Dimitrievski iz Pristopa, Petra Krulc in Jernej Špende iz Graya, Dušan Lukič iz AM Ljubljana, fotograf Aleš Bravničar, bloger Ciril Komotar, Simon Struna iz iProma, arhitekt Tadej Glažar ter Uroš Mlakar in Jure Poljšak iz Bizmatch.meja.



Foto: V Rovinju bo čas tudi za žur.

Med ključnimi gosti bo tudi Jon Laurence iz britanskega Channel 4, ki bo predstavil strategije resnih medijev za privabljanje mlade publike med 16 in 34 leti. Dogodek bo vidno zaznamovala tudi platforma za prevoze Uber, ki se širi v Slovenijo, v Rovinju pa bo udeležence naokoli prevažala v Uber rikšah.

V četrtek se bo dogajanje začelo z disko večerom.