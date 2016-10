Savina Atai: Zdelo se mi je, da imam srce razbito na tisoč koščkov

Tam živita tudi njena dobra prijatelja Cheri Clampett in dr. Arturo Peal, mama in oče terapevtske joge, za katera pravi, da sta tudi njena pomembna učitelja. »Cheri je angel. Živeči angel. Arturo pa je poosebljena varnost. V svetu duhovnosti je tudi toliko šarlatanov, ki izkoriščajo svoje učenke, toliko packarije. Arturo in Cheri sta mi bila vedno v oporo in pomoč. Moja svetilnika in čuvarja sta,« je čustvena Savina, ki je v tem času v ZDA že pridobila diplomo iz napredne terapevtske joge, kot mojstrica obrazne joge pa delavnice začenja tudi v Santa Barbari, kjer je bilo zanimanje za njeno prvo delavnico tako veliko, da so morali omejiti prijave.



Vsak dan je jokala



Terapevtska joga je zlitje medicine, rehabilitacije in joge, in kot pravi Savina, edini način, da se vezivno tkivo resnično sprosti in vrne nazaj v pravilno oziroma zdravo stanje. Terapevtsko jogo, iz katere je diplomirala, je ustvarila prav Cheri, ko je začela delati z bolniki z najtežjimi diagnozami. Vsak dan je bila s pacienti z zelo zahtevnimi diagnozami: od razširjenega raka, nevroloških bolezni, hudih čustvenih travm. Učila se je spremljati umirajoče ob zadnjih vzdihljajih, urili so jo v tem, kako nuditi varen prostor osebi, ki izve, da ima težko bolezen, vse o preventivi in premagovanju stresa ter rehabilitaciji. Ta izkušnja pa se je Savine dotaknila tudi kot človeka, ženske, in priznava, da so jo močno premagovala čustva. »Že dolgo nazaj sem Cheri vprašala, kako se čustveno zavaruje, da je vsakič znova ne sesuje. Desetletja nazaj je bila prva, ki je skupaj z Louise L. Hay delala z umirajočimi za aidsom, vse življenja pomaga (tudi) tistim, ki naj jim ne bi bilo pomoči. Terapevtska joga in zdravilne roke Cheri so pričarale že marsikateri medicinski čudež. Vseeno pa je toliko ljudi držala za roko, jim lajšala bolečine in bila ob njih, ko so šli v drugo dimenzijo. Njen odgovor je bil tako zelo preprost. »Ne da se zavarovati.« Prijela me je za dlan in me pogledala v oči: »'Boli. Neznosno boli. Čutim z njimi. To sočutje rojeva še večjo ljubezen. Zdravi njih. In zdravi tudi mene.' Pretekli dnevi so me tako zelo boleli. Bila sem tam. Popolnoma odprta in tam za vsakega pacienta. Vsa sem se predala. Po vsaki terapiji joge sem tekla v svojo sobo in samo jokala. Ali pa sem želela jokati, pa je tako bolelo, da ni šlo. Ponoči nisem spala. Odprla se je vsa žalost, ki so mi jo povzročili pretekli meseci. Zdelo se mi je, da imam srce razbito na tisoč koščkov – same črepinje. Potem pa sem jo videla. To ljubezen, ki se rodi, ko se tako odpreš. Potem ti ta ljubezen prepoji vsako celico. In veš, da je to to. Da bo še bolelo. A se bo ves čas rojevala ljubezen. Da, to je izkušnja, ki me je spremenila za vedno,« pravi Savina.



Med načrti tudi dojenček



Savina je 'starše' terapevtske joge že prej gostila v Sloveniji in organizirala redne vadbe, ki se ponovno začnejo oktobra. Vodila jih bo Nina Živkovič, ki se je z njo odpravila tudi v Santa Barbaro. »Ko bom v Sloveniji, bom imela tudi jaz delavnice na to temo – ker je to tako pomembno znati izvajati. Vsi potrebujemo tako sprostitev in obnavljanje. Pripravljam tudi novo akcijo po vzoru Savinine univerze in 100 dni za popolno žensko, kjer je bilo vsakič več kot 30.000 žensk in smo skupaj skrbele zase. Vanjo bo vključena tudi terapevtska joga. Potem gostim tukaj mojstra Mantaka Chio, imeli bomo zlati pomlajevalni teden samozdravljenja. Mantak, ki je napisal 35 svetovnih uspešnic, komaj čaka, da mu Giorgos spet pripravi spirulinin kruh, v katerega se je ob zadnjem obisku zaljubil. Nato grem učit v Indijo, zdravnike. Tam so tako odprti za jogo obraza, tako zelo jo cenijo,« razlaga o svojih poslovnih načrtih in doda, da bo pestro tudi zasebno. »Sredi oktobra z Giorgosom prihajava v Slovenijo, najprej dobiva novega dojenčka. Pasjega dojenčka. Najina shih tzujka Lotus bo dobila družbo, česar se neznansko veseliva. Sem pa Giorgosu na njegovo željo pripravila tudi poseben program obnavljanja, ki vključuje terapevtsko jogo, jogo obraza, načrt dodatkov in hrane. Tudi zato, da bova v najboljši pripravljenosti za spočetje otroka.«

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«