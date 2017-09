Sašo Hribar: Za denar bi bil pripravljen delati vse

Vsestranski umetnik Sašo Hribar, ki ga poznamo predvsem po znameniti oddaji Radio Ga Ga, hodi v Ljubljano samo ob petkih, ko je na sporedu njegova oddaja. »Ne prenašam Ljubljane, slabo se počutim. V vseh mestih se slabo počutim,« pojasni, ko se dobiva. Vrh nad Višnjo Goro je kraj, kjer živi in kjer se mu porodi večina idej. »Rad peljem možgane na sprehod.«

Velikega humorista bomo zaman iskali na družabnih omrežjih, tudi elektronske pošte nima. »Če rečem, da je bil lansko leto moj najsrečnejši dogodek operacija meniskusa, veš, da se mi malo dogaja. Sicer pa imam rad telefon, stik s človekom.« Razloži mi, da po telefonu prepozna človeka. »Telefon doživljam tako kot smučanje - palic ne potrebuješ, da se nasloniš, ampak jih imaš za orientacijo v prostoru. To meni pomeni telefon.« Doma ima tri telefone, polne njegovih razmišljanj. »Ta je novejši primer starega telefona. Ogromno razmišljam in vse to si posnamem na telefon, in ko je poln, si kupim novega,« pokaže svoj telefon iz prejšnjega stoletja. Ob moji pripombi, da bi mu bilo veliko laže, če bi si omislil pametni telefon ali elektronsko pošto, po kratkem premisleku pove: »Nekateri od družabnih omrežij zelo dobro živijo. S tem da tisti, ki služijo milijone, nimajo drugačne riti od tistega, ki ima dva sledilca. Tisti, ki se vsak dan eksponira, poskuša biti duhovit, nagovarjati ljudi, samo izgublja energijo proti nekaterim, ki niso duhoviti in so milijonarji. Ugotavljam, da so ta družabna omrežja za določene ljudi posel, za večino pa je to izguba energije, ker moraš biti nenehno atraktiven. To je približno tako, kot če investiraš na borzi: tvoja glavnica je število sledilcev, dividende pa so všečki. In od tega živiš. Če te to preveč okupira, ne moreš ustvarjalno delati na drugih področjih. Parcialno gledano, če napišem sto twittov ali objavim deset facebook objav, je to ekvivalent projekta, ki se ga spomnim in zaradi katerega živim. Čeprav ta projekt ne bo nikjer zaživel. Noben nima veselja, da bi ga videl, ampak jaz sem vesel, da sem nekaj ustvaril.«

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«