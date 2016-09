Saša Pavlin Stošič nazdravila svojemu uspehu

Igralka Saša Pavlin Stošić (27), ki jo je širša slovenska javnost spoznala v priljubljeni seriji Usodno vino, je imela minuli teden velik razlog za slavje. Saša je namreč na ljubljanski AGRFT z odliko diplomirala iz dramske igre in umetniške besede. »Hvala vsem tistim, ki ste bili del mojega potovanja in odraščanja, za podporo in ljubezen. Zdaj pa novim izzivom naproti,« Saša ni mogla skriti sreče, večer po diplomi pa je uspehu nazdravila skupaj s svojim srčnim izbrancem in igralcem Miho Rodmanom ter sestro Andreo Pavlin Stošić.

