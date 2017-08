Saša Lendero priznala, kaj se ji je zgodilo po porodu

Čeprav je od rojstva njene hčerkice Arie minilo osem let, se Saša Lendero še vedno rada spominja vsega, kar je povezano s porodom in z rojstvom njene deklice. Tokrat je svojim oboževalcem, pravzaprav mamicam, razkrila, da so se njeni lasje po porodu povsem spremenili.

»Vse življenje sem imela čisto ravne lase, kot dež. Po Arijinem rojstvu pa so se začeli naravno kodrati, vsako leto bolj. Če si jih zdaj posušim na zraku, so videti takole,« je razkrila Saša, svojo izkušnjo pa je z njo nato delilo lepo število ponosnih mamic.