Saša in Daniel ločena

Daniel in Aleksandra Popović sta letošnje poletne počitnice preživela ločeno. A ne zaradi razveze ali podobnega, ampak zaradi vremena. Legendarni glasbenik je ostal doma, Saša pa je en teden preživela na morju v družbi sestre, nečakinje in prijateljice.

»Babji žur, zakon!« pravi Saša o pravkar končanem dopustu. Po štirih letih je odšla na morje, ki si ga je zares že močno želela. »Uživala sem, čeprav zaradi bele polti ne smem biti veliko na soncu. Malce barve sem ulovila le v vodi, a tudi sicer ni preveč prijetno biti dolgo na tej hudi vročini. Vsak dan je bil na urniku tudi obvezen sprehod do središča Poreča, ta mestni del obožujem. Vedno si vzamem čas za krog po trgovinicah in kavo, vedno se veliko dogaja. Poreč imam rada, ker je dovolj daleč in obenem dovolj blizu doma. Smo se pa dekleta veliko smejala, čeprav se nam je seveda še kako dobro zdelo, ko smo dobile več povabil na pijačo ali večerjo. Nobena namreč ni več najstnica, zato je zanimivo, da ob vseh mlajših dekletih pritegnemo poglede. Smo pa seveda zavrnile povabila,« pravi Saša.

Daniel je medtem ostal doma. »Na splošno ne prenašam vročine, takšne, kot je letos, pa sploh ne. Tudi na morju ne, pa še gneča je povrhu. Veliko udobneje mi je doma, v prijetnem hladu stanovanja, sem ter tja pa bi se moral voziti tudi zaradi nastopov, kar se mi tudi ne ljubi,« doda.

Letošnji ločeni dopust je bil tudi praktičen zaradi Popovićevih hišnih ljubljencev. Imajo namreč zajčke, za katere je bil tokrat odgovoren on. »Povsem dobro smo se znašli tudi sami, nas je pa Saša vsak dan poklicala po telefonu in sem ji prek kamere pokazal, kako se imajo,« pristavi.