Sara zapustila postavnega kmeta Jana

Postavni kmet Jan se je tekmovalkam na posestvu močno prikupil. Ko je zapustil šov, so za njim jokale stare in mlade. A med njimi so se stkale le prijateljske vezi, saj je Janovo srce že oddano. Omrežila ga je postavna Sara, s katero je srečen že tri leta.

Medtem ko je Jan še bival na posestvu, se je Sara preselila v Ljubljano, kjer študira, zato sta se za nekaj časa ločila. Čeprav je ljubezen med njima velika, ji Jan v prestolnico ne bo sledil. Pravi, da jo bo raje počakal doma. Dodaja še, da se imata zelo rada, zato oddaljenost, ki bo trajala kar tri leta, ne bo prevelika težava in bo to hitro minilo.

Jan ima enojajčnega dvojčka Tilna, ki prav tako rad pogleda za lepimi in vitkimi dekleti. A pravi, da nikoli nista zamenjala deklet. »Okus za dekleta imava podoben, saj so nama obema všeč lepa in postavna dekleta, ki imajo smisel za humor. Nikoli pa ju nisva menjala. Imava vsak svojo.« No, pa tudi dekleta niso zamenjala njiju: »Punci naju od nekdaj ločita. Moje dekle Sara pravi, da sva zelo različna, ampak to je verjetno zanjo lahko, saj se vidiva vsak dan.«