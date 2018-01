Sanjska služba? Savina Atai ponuja delo

Družabna omrežja so postala eno glavnih orodij promocije, prodaje ter takih in drugačnih oglasov. Ob pomoči facebooka se je v lov na nove okrepitve in pomoč pri delu podala tudi ena najbolj znanih Slovenk Savina Atai.

»Skrbnica za sijaj in zdravje žensk, mednarodna mojstrica joge obraza in diagnostike, avtorica uspešnic in eliksirjev iz superživil,« kot se poimenuje sama, je objavila razpis za kar tri delovna mesta. Kot je zapisala, išče urednico digitalnih vsebin in produktnega vodjo, organizatorja projektov in urednico tekstov.

A dela pri Savini ne more dobiti vsak. V oglasu je jasno zapisala, koga si želi, kandidati pa morajo izpolniti tudi nalogo, ki bo Savini pokazala, kako sposobni so, kakšne so njihove ideje in zamisli. »Z vsebino moraš dihati, v njej videti navdih in smisel. Enostavno ne vidim nekoga v tej vlogi, ki v stvari, katere učim in za katere bo tvoja naloga, da jim vliješ novo življenje, ne verjame,« je še dodala.