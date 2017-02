Sanjska poroka s pridihom Hollywooda

Poroka je za vsako žensko nekaj posebnega, kako ste vi doživljali vse skupaj od priprav do obreda in zabave?



Vse je potekalo zelo mirno in brez stresa. Pomagala mi je poročna organizatorka Petra Starbek in me zelo razbremenila. Sicer pa, če natanko veš, kaj si želiš, ni razlogov za zaplete in vse teče gladko. Z Borutom sva imela jasno začrtane cilje, temo, lokacijo, vse je bilo v pridihu starega Hollywooda in Gatsbyja. Igral nam je Big band, saj naravnost obožujeva tovrstno glasbo. Zaradi posebnih spominov sva izbrala hotel Kempinski sredi Portoroža in tja povabila le najbližje. Predvsem sva si želela, da poroka izžareva naju.