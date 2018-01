Sanja Modrić: uresničila se ji je želja iz otroštva

Sanja ni le znan obraz z malih televizijskih zaslonov in ženska, ki se na košarko spozna bolje kot marsikateri moški, temveč očarljiva sogovornica, ki o plesu govori s posebnim žarom v očeh. Čeprav je poleg vsega tega še mati in žena, ki nikoli ne počiva, ni veliko premišljevala, ko se je morala odločiti, ali naj na svoj natrpani urnik vpiše tudi plesne treninge in oddaje. »To je nekaj samo zame, lasten izziv, neizpolnjena želja iz otroštva. Ko sem dobila ponudbo, je bila moja prva misel, ali si tega res želim? Kmalu za tem pa sem si rekla, da je to edinstvena priložnost, da se naučim plesati, takšne v življenju ne bom več imela. Jaz pa imam rada izzive!« mi zaupa Sanja, ki jo bomo lahko spomladi občudovali kot plesalko, ne pa tudi kot voditeljico športnega programa. »Služba bo prilagojena šovu. Oddelala bom kvalifikacije za svetovno prvenstvo v košarki, potem pa se bom posvetila plesu in oddaji toliko časa, kolikor bo pač trajalo. Nekaj tednov bom profesionalna plesalka,« se veseli plesnih izzivov. Kot deklica je sanjala o plesnih čeveljcih, s prvimi zaresnimi plesnimi koraki pa se je srečala med pripravami na valeto in maturantski ples. »Zase ne bi rekla, da sem največji plesni talent na svetu, po drugi strani pa uživam v plesu, ki me sprosti, znam se prepustiti glasbi, ji pustim, da me odnese, ob vsem tem pa upam, da se bo izkazalo, da imam vsaj malo talenta. Najbolj me obremenjuje to, da bi se osramotila pred vso Slovenijo,« prizna Sanja in doda, da ima iz dneva v dan večjo tremo. »Ne gre za tekmovalni vidik, saj sem to sama pri sebi razčistila že na začetku. Seveda ne bi rada izpadla prva, tega si nihče od nas ne želi, bi pa rada dobila čim več plesnega znanja, to je edina stvar, ki me vodi pri vsem skupaj. Nikomur ne želim dokazati ničesar, le sebi,« je Sanja odločna, da je plesno znanje, ki ga bo pridobila, zanjo najpomembnejši dejavnik.

