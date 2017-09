Sanja Modrić, lepotica ob velikanu

Športna novinarka televizijske hiše Pop TV Sanja Modrić je zagotovo ena izmed najlepših poročevalk z evropskega prvenstva v košarki. Postavna svetlolaska je na področju košarke prava strokovnjakinja, kar ni nič nenavadnega, saj je že leta poročena s košarkarjem Stipetom Modrićem. Njenemu ostremu očesu in ušesu tudi na letošnjem prvenstvu ne uide nihče in nič, zato je pred mikrofonom zaslišala marsikaterega košarkarskega zvezdnika. Med zadnjimi je bil srbski velikan Boban Marjanović, ob pogledu nanj in na Sanjo pa se je marsikdo od srca nasmejal. Čeprav Sanja ni ravno med nižjimi ženskami, je bila od srbskemu velikanu, ki v višini meri neverjetnih 222 centimetrov, videti kot palčica. Kot zanimivost naj dodamo še, da tudi Sanjin najdražji v višino meri dobra dva metra.

