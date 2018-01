Sani ga niso (z)držale

Priljubljeni igralec in komik Ranko Babić svojih oboževalcev ne zabava le na malih zaslonih in na odru, temveč tudi na družabnih omrežjih. Tokrat je objavil fotografijo, na kateri pozira na tleh, poleg njega pa žalostno ležijo zlomljene sani. Za kar je seveda kriv Ranko. »Ko foter misli, da je star 15 let … Zdaj moram pa kupiti nove sanke.« Igralec je očitno napačno ocenil svoje sposobnosti oziroma težo, spust s sanmi se je nesrečno končal, na srečo pa jo je odnesel brez poškodb. Tega ne bi mogli reči za Rankovo denarnico, ki jo bo moral odpreti in šestletni hčerki kupiti nove sani.



