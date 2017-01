Sani Bečirović: Postal bom profesionalni šofer svojih otrok

Nekdanji košarkar Sani Bečirović je ponosni očka osemletnega Kiama in tri leta starejše Samije. Da družinici ni nikoli dolgčas, je Sani dokazal, ko se je svojima potomcema pustil intervjuvati. Glede na to, da sta njuna prva jezika italijanščina in angleščina, sta Samija in Kiam opravila odlično delo, saj tako simpatičnega intervjuja s Sanijem zagotovo še nismo videli. Na vprašanje, kaj je bil najsrečnejši trenutek v njegovem življenju, je nasmejani oče hčerki odgovoril: »To je bilo zagotovo rojstvo mojih otrok.« Ob tem je še razkril, da mu je bilo v celotni karieri najbolj všeč življenje v Grčiji, spomnil pa se je tudi poškodbe, zaradi katere je moral končati kariero profesionalnega košarkarja. Hči ga je še vprašala, kaj bo počel zdaj, Sani pa ji je v smehu odgovoril: »Postal bom profesionalni šofer svojih otrok. Šola, domov, šola, jazz balet, košarka, hiphop, plavanje.« Njegovim odgovorom se je nasmejala vsa družina, mi pa lahko Samiji le zaploskamo in ji napovemo odlično novinarsko kariero.

