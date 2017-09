Same svoje mojstrice

Tele štiri gracije ne čakajo na moško pomoč, ampak raje same zavihajo rokave in se spravijo na delo. Na pobudo Miše Molk so se ustvarjalke Tarče – Erika Žnidaršič ter dve Nataši, Markovič in Rijavec Bartha – lotile drugačnega opravila, kot so ga sicer vajene. Svojo pisarno so opremile brez odlašanja in zagrabile za mehanizacijo, namenjeno delavcem v uniformah. Prijele so za volan 'paletarja', se spravile v tovorno dvigalo in se kljub damski opravi požvižgale na žulje. Na koncu so se zaprašene in preznojene zadovoljno ozrle po prostoru, ki je povsem na novo zaživel, in se zahvalile sosedi Miši, da jim je pomagala prestavljati omare ter tovoriti vso opremo. Zdaj bodo še z večjo vnemo pripravljale oddaje, ki se jih že veselimo.

