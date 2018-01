Salzburška zimska pravljica

Leto 2018 se je za Davida Urankarja začelo sanjsko: po letih delovnih novoletnih praznikov se je tokrat z družino lahko odpravil na mini smučarski dopust. Davidu, ženi Ajdi in dveletnemu sinčku Liamu so se pridružili še oba dedka in babici. »Po dolgem času so bile to prve zimske počitnice, ko nisva delala ne jaz ne Ajda. Zato sva si takoj rekla: gremo smučat. Da bi bilo vse skupaj še bolj zabavno, so se nama pridružili še moji in Ajdini starši. Za novo leto se res splača iti smučat, saj so smučišča precej bolj prazna kot sicer,« pravi voditelj. Na počitnice so se odpravili s kombijem, pot pa jih je vodila v Mühlbach am Hochkönig, alpsko vasico v Avstriji, ki slovi po izjemno lepi pokrajini in super smučiščih.



Dober sneg

»V tej vasici smo bili prvič. Za izbor je bila odločilna možnost najema apartmaja s tremi spalnicami, kar je bil, glede na to, da smo se za počitnice odločili dokaj pozno, kar precejšen izziv,« pravi David, ki je bil nad vasico in smučišči navdušen.

Mühlbach am Hochkönig slovi po lepi pokrajini in dobrih smučiščih.

»Pri nas je takrat sneg že skoraj skopnel, tu pa smo naleteli na pravo zimsko pravljico. Super je bilo, da so bili z nama dedki in babice, da je imel Liam družbo in sva se midva lahko nasmučala. Smučišča so pa perfektna, res lepo urejena. Tudi če sva dopoldneve preživela z Liamom in se smučat odpravila šele popoldne, je bil sneg še vedno dober, čeprav so bile temperature ves čas okrog ničle.« Smučal je tudi najmlajši družinski član. »Malega smo postavili na smučke, ki jih zavežeš okoli čevlja, in bilo mu je zelo všeč. Vendar pa ježki na takšnih smučkah ne držijo prav dobro in so mu smučke uhajale. Naslednjič, to bo že v začetku februarja, si bomo poskušali sposoditi zanj pravo smučarsko opremo, da vidimo, kako se bo odzval na prave smučarske čevlje,« razlaga.



Dnevna za 50 evrov

Tako za odrasle kot za otroke je v kraju Mühlbach am Hochkönig dobro poskrbljeno. Cene so nekaj višje kot pri nas (dnevna smučarska karta stane 50 evrov), je pa kar več prednosti, ki jih ponujajo tukajšnja smučišča. Vijugaš lahko po več kot 100 kilometrih prog in ni gneče, tudi kadar je snegu veliko ljudi, ni nikoli treba dolgo čakati pri gondolah. Čeprav je vasica v prvi vrsti raj za smučarske navdušence, na svoj račun pridejo tudi sprehajalci, ki lahko uživajo med pohajkovanjem po čudoviti naravi. Najmlajšim pa tudi malce starejšim adrenalinskim navdušencem je na voljo več sankališč. Na slednjih je zelo užival tudi mali Liam. »Vse kaže, da ima to po meni,« se nasmehne nekdanji voznik boba, ki mu je le za las ušla uvrstitev na olimpijske igre.

Smučaš lahko po več kot 100 kilometrih prog.

Družina Urankar je zelo uživala in najverjetneje bo nekje v teh krajih tudi med naslednjimi smučarskimi počitnicami. Salzburško regijo glede na izkušnje zelo priporoča vsem, ki razmišljajo o dopustu na snegu. »To so vasice, ki živijo od turizma. Domačini so prijazni, poskrbljeno je za vse, kar človek na takšnem dopustu potrebuje,« sklene David.