Salon Traminec požegnal tudi minister

Minister Dejan Židan je s sodelavci in organizatorji dogodka (Danilo Steyer, Norma Bale, Magda Steyer in Borut Cvetko) nazdravil uspešni prireditvi. Foto: Mediaspeed.net

NEGOVA – Salon Traminec, letos že sedmi po vrsti, vinskim poznavalcem in tudi tistim, ki to niso, a le prisegajo na okusna vina, ponudi široko paleto tramincev iz vse Slovenije in tujine. Tudi takšne posebne je bilo mogoče letos pokusiti, saj so denimo ponudili dva traminca iz leta 1983, ki je, po mnenju mnogih, najboljši vinski letnik v zgodovini. Vina spremlja odlična hrana, ki jo je letos pripravljalo kar 15 gostincev iz vse Slovenije. Gostje so lahko pokusili tudi hrano iz najboljše štajerske restavracije Mak iz Maribora ter ene najboljših svetovnih restavracij, JB iz Ljubljane. Chefa Janeza Bratovža tokrat sicer ni bilo na grad Negova, ga je pa več kot dostojno zastopal sin Tomaž.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.