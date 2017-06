Salome: Sem več kot le rit in joški

Salome je vesela vsakega rojstva, in čeprav je zadnje najslajše, se zaveda, da brez preostalih dveh ne bi nikoli okusila te sladkosti. Osvobodila se je preteklosti, se rešila materialnih in duševnih dolgov, resetirala svoje telo do točke izhodišča in začela povsem novo poglavje. »Rešila sem se bremena nezadovoljstva s seboj in okolico. Končno sem zadihala s polnimi pljuči. Velik delež pri tem ima družina, s sprejetjem in priznanjem, da sem v njihovih očeh vredna, ljubljena. Ogromno pa je zaslužno tudi občinstvo, ki me je doživelo z drugačne, bolj pristne perspektive. Niso se omejili le na moje telo, mojo transseksualnost, ampak so dali prednost osebnosti in talentu. Marsikomu sem s svojim neposrednim, malce hudomušnim načinom risala nasmeške na obraz, predvsem pa sem dokazala, da nisem spretna samo z ličili, ampak tudi z lonci,« se pridušeno nasmeje glavna zvezda letošnjega kuharskega tekmovanja, ki je gledalce prepričala z borbenostjo ter neomajno željo po uspehu, do katerega privedeta le trdo delo in sla po učenju.

