Salome navdušuje s pito: Limonina sladica je pravi hit

Pred kuharsko divo Salome je čarobno obdobje. Po nepričakovanem uspehu v šovu MasterChef so se ji izpolnile najbolj skrite želje, saj je postala del ekipe v novem ljubljanskem bistroju in kavarni MihaChef. To priložnost ji je ponudil lastnik Miha Hauptman, eden prvih resnih mojstrov, ki jih je izoblikoval ta priljubljen televizijski format. Salome ga je, tako kot številne gledalce in strogo komisijo, navdušila s svojo specialiteto – limonino pito. Sladica je dobesedno obnorela goste in se prodaja za med.



»Še vedno mislim, da sanjam, kajti odzivi na moje dobrote so neverjetni. Zdaj so začele pri nas mojo pito naročati še druge restavracije in očitno bom imela zelo sladko poletje,« se nasmehne novopečena kuharica.

