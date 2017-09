Salome je zapustila Slovenijo

Končno je napočil ta dan. Dan, ko je Salome odpotovala v mesto, ki si ga je vse življenje želela obiskati. Z Miho Kavčičem, ki ga je širša slovenska javnost spoznala v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek, sta odpotovala v New York, kjer bosta preživela sanjska dva tedna.

Salome je zadnji teden odštevala dneve, vznemirjenje pa je bilo tako veliko, da je na trenutke pomislila, da sanja. »Pa je končno prišel ta dan, dolgo pričakovani dopust,« je zaupala prijateljem.

Salome si ga je tudi zaslužila, saj je vse poletje, ko so drugi poležavali na plaži in si nabirali moči na nove izzive, preživela v kuhinji in delala kot mravljica.