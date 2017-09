Salome: Bila sem lačna!

Kuharska zvezda Salome nam je zaupala enega od svojih najtežjih trenutkov, ko je bila v takšni stiski, da si ni mogla privoščiti niti hrane. »To je bilo grozljivo obdobje, bila sem brez službe, brez denarja, povsem izgubljena, s praznim hladilnikom in praznim želodcem. Dobro vem, kaj pomeni biti lačen, in srce me boli, ko opazujem nekatere kolege kuharje, kako nespoštljivo delajo z živili, jih zavržejo, čeprav so še užitna. Ne zavedajo se, da nekateri ljudje stradajo. Spoznala sem, da je dober kuhar le tisti, ki je bil v življenju lačen. Danes sem hvaležna za to izkušnjo, čeprav sem se je takrat sramovala,« je iskrena Salome, ki zdaj živi novo poglavje.



Odšteva dneve do najbolj ekskluzivnega potovanja do zdaj, kajti z Miho Kavčičem se odpravljata v New York. »Če si predan, pošten in deloven, se ti v življenju marsikaj obrne in končno si lahko tudi jaz privoščim živeti svoje sanje. Na to sem se odlično pripravila, garala vse poletje, z vikendi vred. Astrologinje mi napovedujejo izjemne priložnosti, ki jih ne smem zapraviti, celo delo mi bodo ponudili, najbolj vznemirljivo pa je to, da me tam čaka ljubezen. Oborožila sem se z vizitkami, spektakularnimi kostumi izpod prstov oblikovalca Boštjana Poljanca, in komaj že čakam, da se ta nepozabna avantura začne,« zaključi navdušeno.

