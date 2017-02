Šaljivi Korošec

Tržaški Slovenec Franko Korošec, ki igra v priljubljeni vinski nadaljevanki Ena žlahtna štorija, je eden od igralcev tudi v komediji Buh pomagej, ki je ta četrtek doživela premiero v Siti Teatru v Ljubljani. Predstava, v kateri poleg Korošca sodelujejo Žan Papič, Boris Devetak in Daniel Dan Malalan, je veliko smeha vzbujala že med vajami, in to ne le na odru, ampak tudi za njim.



Na eni od številnih novembrskih vaj so se kolegi pošalili iz Korošca. »Med pavzo sem mu povedal, da se zanj zanima neki agent-producent iz Milana, ki je predstavnik raznih zelo znanih italijanskih in tujih igralcev. Papič je dodal, da agent išče nove talente na vzhodu in je gostilničarja Marka opazil na posnetkih Ene žlahtne štorije. Na Koroščevo vprašanje, kaj se bo snemalo, film ali nanizanka, sem mu odgovoril, da bo film in da naj bi bila glavna igralca on in George Clooney,« je poskušal televizijskega gostilničarja Marka potegniti Devetak. »In kdo je George Clooney?« je vprašal Korošec in sprožil salve smeha.